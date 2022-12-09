Подмосковье 09 декабря 2022, 09:18 Подмосковье первым в России начнет страховать лесных пожарных

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Подмосковье станет первым регионом, где будут страховать лесных пожарных. Новый закон вступит в силу 1 января 2023 года, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Страховать лесных пожарных будут за счет регионального бюджета. По словам главы комлесхоза региона Олега Баженова, проект закона разработали для повышения социальных гарантий спасателей — лесных пожарных, их бригадиров, водителей, трактористов и других работников.

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