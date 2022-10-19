Подмосковье перевыполнило план по восстановлению лесов после строительства | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 09:30 Подмосковье перевыполнило план по восстановлению лесов после строительства

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В Комитете лесного хозяйства Подмосковья осуществили приемку работ по компенсационному восстановлению. Это значит, что в местах, где ранее нужно было вырубать лес, например, для строительства, заранее высаживались саженцы и сеянцы, в этот раз — сосен и елей. Все работы проводились в ходе федерального проекта под названием «Сохранение лесов».

«В Подмосковье компенсационное лесовосстановление проведено на площади 291,86 гектара из запланированных на год 260 гектаров», — рассказал курирующий комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он отметил, что больше всего таких работ выполнили в Звенигородском, Виноградовском и Наро-Фоминском лесничестве. По словам главы комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова, такие мероприятия в целом проводятся на фоне закона от 1 января 2019 года.

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Тем организациям, которым нужно проводить вырубку леса во время строительства, нужно обязательно потом компенсировать эти же участки. В этом случае там сажались сосны и ели. Принимаются результаты этих работ именно осенью. При этом все проводится при учете выживаемости определенных растений.