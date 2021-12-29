Подмосковье перевыполнило план по социальной газификации

В Московской области перевыполнили план по социальной газификации. Программу уже реализовали в 1113 населенных пунктах, как и было намечено на этот год. Об этом в ходе брифинга рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Те планы, которые были намечены в этом году, то есть 1113 населенных пунктов, выполнены. То есть этот год мы уже выполнили. Там есть небольшое опережение, но свои планы мы выполнили полностью», — сказал глава ведомства.

Глава «Мособлгаза» Игорь Баранов отметил, что в регионе организовали командную работу и уложились в поставленные сроки благодаря поддержке правительства.

«Самым сложным было поставить паровоз на рельсы в сжатые сроки. На сегодняшний день темп набран хороший», — сказал Баранов.

Самарин признал, что они действительно проделали большую работу.

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«Мы стартовали одними из первых в России. И понятно, что были своеобразные ограничения на моменте старта, как, например, расстояние не более 200 метров, а Андрей Юрьевич Воробьев сказал: „Мы будем проводить газ всем“. И если в России было наличие технической возможности, то наш девиз — это создание технической возможности», — заявил глава Минэнерго Подмосковья.

В 2021 году газ по программе провели в 1113 населенных пунктах, подключили около 37 тысяч жителей, продолжил он. План на этот год выполнен, подытожил Самарин.

«И я очень благодарен „Мособлгазу“ — говорю спасибо и генеральному директору, сотрудникам, и строителям, которые без суббот, без воскресений, без каких-либо праздников ведут эту тяжелую работу», — отметил глава ведомства.

Ранее сообщилось, что договоры на газовое обслуживание заключили во всех домах Подмосковья.