Подмосковье перевыполнило план по посеву яровых культур

В Московской области удалось заранее перевыполнить план по посеву яровых культур за текущий год. По последним данным, он выполнен уже на 96%, а по некоторым культурам этот показатель уже превысил запланированные 100%.

«К настоящему времени яровыми культурами засеяно 235,9 тысячи гектаров, или 96% от плана. В том числе по зерновым и зернобобовым план выполнен на 101%. У нас есть уверенность, что регион будет автономно обеспечен всеми необходимыми сельскохозяйственными культурами», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Отметим, что в этом году значительно больше, чем в прошлом, оказалась площадь засева зерновых и зернобобовых культур. В 2022-м уже засеяно 88 тысяч гектаров в Подмосковье. Удалось также посеять больше кормовых и масличных культур.