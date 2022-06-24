Подмосковье перевыполнило план обеспечения жителей чистой питьевой водой в 2021 году

МинЖКХ Подмосковья подвело итоги реализации программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2021 году. По ней долю обеспеченных питьевой водой жителей области довели до 93%.

Программа включила в себя несколько направлений: «Чистая вода» обеспечивает население водными ресурсами, «Системы водоотведения» оказывает услуги по очистке сточных вод.

«Программа направлена на обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Московской области», — отметил Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Итоги года оценивали по 27 критериям. По 20 показателям плановые значения были достигнуты или перевыполнены. Велиховский рассказал, что общий объем финансирования программы в прошлом году составил более 43 миллионов рублей. Фактическое освоение средств превысило 49 миллионов.

Источник фото: телеканал «360»

Подводя итоги, в МинЖКХ отметили, что строительно-монтажные работы по подпрограмме «Чистая вода» позволили обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 93% населения при плане 90,1%. А реализация программы «Системы водоотведения» снизила объем отводимых в Волгу сточных вод. Он составил 0,3152 куб. км/год.