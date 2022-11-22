22 ноября 2022, 15:59
Подмосковье перевыполнило план на основном этапе восстановления лесов в 2022 году
Статус ценных древесных насаждений получили молодняки на площади 8230 гектаров в Подмосковье за эту осень. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.
Он отметил, что план по переводу деревьев в новый статус превысили почти во всех лесничествах.
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«Это основой этап масштабной работы по лесовосстановлению, которому предшествовали сбор семян, выращивание и посадка сеянцев, уход за молодыми елями, соснами и дубами, которые восполняют утраченные лесные ресурсы», — добавил Георгий Филимонов.
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Глава Комлесхоза Олег Баженов рассказал, что в категорию ценных лесных насаждений входят культуры, отвечающие ряду требований.
«Качество молодых насаждений оценивают по числу деревьев на одном гектаре и по высоте самих деревьев. По сути, молодняки получают статус полноценных лесных массивов», — сказал он.
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Природа
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