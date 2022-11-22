Подмосковье 22 ноября 2022, 15:59 Подмосковье перевыполнило план на основном этапе восстановления лесов в 2022 году

Читать 360tv в

Статус ценных древесных насаждений получили молодняки на площади 8230 гектаров в Подмосковье за эту осень. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Он отметил, что план по переводу деревьев в новый статус превысили почти во всех лесничествах.

Реклама

«Это основой этап масштабной работы по лесовосстановлению, которому предшествовали сбор семян, выращивание и посадка сеянцев, уход за молодыми елями, соснами и дубами, которые восполняют утраченные лесные ресурсы», — добавил Георгий Филимонов.

Реклама

Глава Комлесхоза Олег Баженов рассказал, что в категорию ценных лесных насаждений входят культуры, отвечающие ряду требований.

«Качество молодых насаждений оценивают по числу деревьев на одном гектаре и по высоте самих деревьев. По сути, молодняки получают статус полноценных лесных массивов», — сказал он.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».