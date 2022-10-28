Подмосковье перевыполнило годовой план по обследованию состояния лесов | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 12:06 Подмосковье перевыполнило годовой план по обследованию состояния лесов

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Обследование лесов проводят в Подмосковье каждый год. В этом году план по этим работам перевыполнили на 750 гектаров. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

План по обследованию лесов в этом году составил семь тысяч гектаров, при этом работу провели на 7753 гектарах. Зампред добавил, что больше всего площадей проверили в Ногинске, Истре и Звенигороде. Это 830, 737 и 655 гектаров.

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Глава комлесхоза Олег Баженов рассказал, что обследование проводят перед тем, как очистить лес от погибших и поврежденных деревьев. По итогам проверки назначают санитарные мероприятия.

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«Это может быть сплошная или выборочная рубка, уборка неликвидной древесины или рубка аварийных деревьев. Обследование проводится строго в вегетационный период, за исключением вечнозеленых лесных насаждений, например еловых», — подчеркнул он.

Участок, на котором проводят обследование, должен быть включен в реестр погибших и поврежденных деревьев «Рослесозащиты», рассказал Баженов. Сами акты лесопатологического обследования досконально проверяют и согласовывают с департаментом лесного хозяйства ЦФО.