Подмосковье 01 сентября 2023, 14:13 Подмосковье перешло на новую модель обслуживания газового оборудования ГЖИ МО

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Федеральный закон, который предписывает техническое обслуживание ВДГО и ВКГО в домах единой спецорганизации, вступил в силу в Подмосковье 1 сентября. Сейчас под контролем Госжилинспекции идет подготовка МКД к переходу на новую модель обслуживания.

Теперь договор на ремонт и ТО квартирного и домового оборудования заключают с единой газораспределительной организацией региона — АО «Мособлгаз». Она будет обслуживать оборудование с 1 января 2024 года.

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До этого момента необходимо решить технические вопросы, включая то, как собственники будут заключать договор с «Мособлгазом» на внутриквартирное оборудование: самостоятельно или коллективно с жильцами дома.

Дома в Котельниках и Восходе полностью определились с выбором и отдали предпочтение единому договору. Отмечается, что некоторые владельцы газифицированных квартир в Подмосковье пока остаются приверженцами устоявшейся схемы — когда собственник сам заключает договор со спецорганизацией, не доверяя этот процесс третьим лицам.

«Жители домов, которые выбрали единый договор и делегировали право его заключать своей УК, будут обязаны выполнять на один пункт меньше: давать доступ в квартиры для ТО специалистам „Мособлгаза“ и четко следовать правилам обращения с газом», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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