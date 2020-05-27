Подмосковье передаст защитные костюмы и лекарства Дагестану

Подмосковное правительство передаст Дагестану тысячи средств защиты для борьбы с COVID-19. Это одноразовые костюмы, респираторы и очки, а еще лекарства. При этом областные запасы не пострадают.

На сегодняшний день склады сети «Мособлмедсервис» хранят у себя необходимые комплекты средств защиты, которых хватит еще на два месяца. Однако часть товаров отправится в Дагестан. Об этом рассказал куратор склада Дмитрий Котькорло.

В настоящее время сложилась тяжелая ситуация в Республике Дагестан — обострение по коронавирусу. Подмосковное правительство окажет гуманитарную помощь. Переправка не ударит по региону Дмитрий Котькорло.

А получит эту гуманитарную помощь Дербентская центральная городская больница. Для нее передадут две тысячи одноразовых костюмов, 1200 пар очков, тысячу масок, 200 упаковок лекарств, 140 пульсоксиметров.

По предварительной оценке, этих запасов может хватить на срок от трех недель до месяца. Все зависит от количества пациентов.

Вскоре Министерство здравоохранения Дагестана рассчитывает закрыть потребность в лекарствах. В регион уже направили все необходимые препараты. Но количество тестов на коронавирус собираются увеличить втрое.