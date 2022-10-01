Подмосковье передало спасателям ДНР две пожарные машины | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 10:05 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье передало спасателям ДНР две пожарные машины Правительство Московской области передало ДНР новую пожарную технику

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Спасатели Донецкой Народной Республики нуждаются в оборудовании. Правительство Подмосковья передало им четыре единицы новой техники: две пожарные и столько же технических машин. Огнеборцы поблагодарили коллег и признались «360», что подарок оказался очень своевременным.

Автомобили переправили через границу республики. На контрольно-пропускном пункте Новоазовска их встретили донецкие спасатели. Ведущий специалист отдела техники и специального оборудования ДМТО МЧС ДНР Иван Логвинов рассказал, что техника очень нужна, и поблагодарил Подмосковье. Машины простаивать не будут — на вызовы приходится выезжать часто.

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«Необходимо, не хватает. Поскольку у нас сейчас территория постоянно расширяется в ходе специальной военной операции, времени на покупку нет», — сказал он.

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Автомобили сразу осмотрели. Спасатели получили совсем новые классические пожарные машины и технические — автомобили первой помощи (АПП). Небольшие машины перевозят до тонны воды. Пожарные используют их, когда нужен поток высокого давления, например, для смыва остатков горюче-смазочных материалов с дороги после ДТП.

Представитель Московской области по межрегиональному взаимодействию Иван Курданин предупредил, что их также можно использовать для тушения сельхозпожаров.

«В ДНР очень развиты сельхозугодья, поля, они очень часто горят. Министерство МЧС ДНР обратилось к Московской области, так как мы являемся шефами двух территорий — Новоазовского и Тельмановского районов, — за помощью с пожарно-аварийной спасательной техникой», — сказал он.

Федеральную акцию помощи Донбассу запустило МЧС России. Пожарно-спасательным подразделениям ДНР и ЛНР передали более 500 комплектов боевой одежды, 900 пожарных рукавов, 140 пожарных стволов, более 470 огнетушителей, 350 шлемов-касок, 350 поясов пожарного с карабином, 350 пар сапог, 350 средств индивидуальной защиты рук и других важных в работе вещей.

Подмосковье помогает также рядовым жителям Донбасса. Гуманитарные грузы регулярно отправляют в рамках проекта «Доброе дело», который поддержал губернатор Андрей Воробьев. Все 1,2 тысячи школ региона собирают товары первой необходимости, игрушки и другую помощь. Адреса пунктов приема можно найти на сайте volontermo.ru.

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