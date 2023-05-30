Подмосковье 30 мая 2023, 09:47 Подмосковье передало масштабный груз гуманитарной помощи в Харьковскую область

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Еще одну партию гуманитарной помощи доставили из Подмосковья в зону проведения СВО. Груз помог собрать депутат Госдумы Сергей Колунов при поддержке Фонда адресной помощи «СК Развитие», ГК «Садовое кольцо» и администрации Красногорска. Его передали в села Харьковской области для подмосковных бойцов и мирных жителей.

Как рассказал Сергей Колунов, в состав груза вошло 12 тысяч единиц бытовой химии и предметы личной гигиены. Это средства для стирки, мытья стекол, дезинфекции и многое другое.

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«В ходе приема граждан в начале мая ко мне обратился один из жителей Красногорска, он и передал послание от жителей и военнослужащих. Мы среагировали немедленно — груз уже доставлен в приграничные районы Харьковской области и постепенно раздается населению и нашим военным», — сказал он.

Фонд и депутат Колунов не впервые оказывают помощь подмосковном военнослужащим. Ранее они передали на передовую антидроновое ружье и квадрокоптер, а в прошлом году — 30 машин с экипировкой, инструментами и продуктами.

«Безусловно, помощь жителям освобожденных территорий, поддержка российских военнослужащих и их семей останутся приоритетными направлениями нашей работы. Сделаем все, что в наших силах: как в законодательной сфере, так и в гуманитарной», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатном летнем лагере для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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