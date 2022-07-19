Подмосковье оцифровало все рестораны, салоны красоты и бани

Почти семь тысяч объектов общественного питания и еще 12 тысяч предприятий бытового обслуживания нанесли на электронную карту Московской области. Ознакомиться с перечнем и местоположением можно в единой системе учета данных РГИС Подмосковья.

Работу над этим вопросом начали еще в 2020 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Данные вносили в единый цифровой реестр. Теперь же они активно интегрируются в поисковую систему «Яндекс». Жители Подмосковья смогут получать самую актуальную информацию о ресторанах, кафе, банях, салонах красоты, парикмахерских и химчистках.

«Проект оцифровки предприятий общественного питания и бытового обслуживания длился почти два года. Это динамическая работа, которая продолжается на постоянной основе. База пополняется по мере открытия новых объектов. Сегодня все они с подробными характеристиками и адресами нанесены на электронную карту РГИС. На данный момент у нас идет активная интеграция с ««Яндексом».“ Постепенно предприятия общественного питания и бытового обслуживания Мособласти появятся на электронной платформе — в телефонах у наших жителей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

За первое полугодие 2022 года агропромышленный комплекс Подмосковья экспортировал продукции на 99,7 млн долларов (14,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.