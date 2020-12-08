Подмосковье первым в стране оцифровало передачу штрафов судебным приставам

Контрольно-надзорные органы Подмосковья первыми в стране оцифровали передачу штрафов в Федеральную службу судебных приставов. На смену работе с бумагой пришел электронный формат. Он ускорит весь процесс, повысит дисциплину и поможет сократить нарушения.

Ежегодно контрольно-надзорные органы Подмосковья передают судебным приставам по 16 тысяч постановлений о начислении штрафов. Они касаются 40 видов деятельности, отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Чтобы сделать этот процесс максимально оперативным и прозрачным, мы перевели взаимодействие в электронный вид Максим Рымар.

По словам министра, это поможет «повысить дисциплину в работе недобросовестных организаций». Постановления о принудительном взыскании средств направляют приставам, если штрафы не были оплачены вовремя.

«Документооборот в „цифре“ помогает оптимизировать работу: моментально доставлять документы, контролировать передачу материалов и сократить объем бумажного делопроизводства», — отметил Рымар.

По результатам прошлого года Подмосковье заняло первое место в рейтинге внедрения на территории страны целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».