Подмосковье 25 августа 2023, 12:38 Подмосковье отремонтировало 31 школу искусств и построило 11 новых за 10 лет Фото: пресс-служба правительства Московской области

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За последние 10 лет в Московской области построили 11 детских школ искусств и Московский областной музыкальный колледж имени Прокофьева с размещением ДШИ Пушкинского округа. Также в регионе с 2013 года отремонтировали 31 школу искусств. Об этом говорили на педагогическом совете руководителей образовательных учреждений сферы культуры Подмосковья.

В мероприятии поучаствовало более 280 руководителей учреждений в сфере культуры. На встречу пришли министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, глава Московской общественной организации профсоюзов работников культуры Татьяна Барсукова и народный артист Дмитрий Маликов. Кузнецов поприветствовал присутствующих от имени губернатора Андрея Воробьева.

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«У нас самая большая сетка и детских школ искусств, и самое большое количество обучающихся от пяти до 18 лет. Более 108 тысяч ребят сегодня занимаются музыкой и другими видами искусства в Подмосковье», — сообщил министр.

На мероприятии говорилось, что с 2019 года подмосковные детские школы искусств и колледжи получают новые музыкальные инструменты, оборудование и учебники. В рамках проекта «Культура» в регионе оснастили 48 школ и два колледжа. Они получают рояли, пианино, баяны и аккордеоны. Новые инструменты закупили для еще 91 школы. Работу в этом направлении продолжат до 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства Московской области Фото: пресс-служба правительства Московской области Фото: пресс-служба правительства Московской области Фото: пресс-служба правительства Московской области Фото: пресс-служба правительства Московской области Фото: пресс-служба правительства Московской области

«Рад поприветствовать всех, кто собрался в этом зале, — директоров, педагогов детских школ искусств, руководителей органов культуры городских округов, и поздравить с наступающим новым учебным годом», — заявил Маликов.

В этом году из сферы образования в отрасль культуры перешли 17 ДШИ. До сентября это сделают еще две школы во Власихе и Красноармейске.

Также педагоги допобразования будут получать доплаты по поручению губернатора. С 1 июля 2023 года работники лучших ДШИ получат стимулирующие: 53 тысячи рублей — руководители ДШИ, пять тысяч — педагоги.

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