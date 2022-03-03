Подмосковье отравит на Паралимпиаду более 20 спортсменов

Россия отправит для участия в Паралимпийских играх в Пекине 87 спортсменов из 20 регионов. От Московской области на международные соревнования отправились 19 основных атлетов и два запасных.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что региональные спортсмены стали основным составом команды по следж-хоккею.

«Традиционно представители подмосковного „Феникса“ составляют костяк национальной команды на соревнованиях мирового уровня. Наш спортсмен Дмитрий Лисов уже во второй раз выступит капитаном сборной на Играх. Желаю всем спортсменам удачи, новых личных и мировых рекордов. Всем Подмосковьем болеем за вас!» — обратился к участникам Паралимпиады министр.

Старт зимних Паралимпийских игр начнется в ближайшую пятницу, 4 марта. Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнования в нейтральном статусе. Это означает, что в случае победы для них не прозвучат национальные гимны и не поднимут государственные флаги.

Всего в Пекин приедут более 700 спортсменов из 50 стран, чтобы побороться за 78 комплектов наград по шести дисциплинам. Атлеты с поражением опоронодвигательного аппарата примут участие в соревнованиях по горным лыжам, керлинге на колясках, лыжных гонках, биатлоне, сноуборде и следж-хоккее. Спортсмены с нарушением зрения выйдут на старт в соревнованиях по горным лыжам, биатлону и лыжным гонкам. Завершатся Паралимпийские игры 13 марта.