Подмосковье отправит в Донбасс питательные смеси для детей с патологией

Подмосковье отправит в гуманитарных грузах в Донбасс специальное питание с высоким содержанием белка. Смеси предназначены для детей с патологиями, которые находятся в лечебных центрах. Об этом на совещании правительства Московской области заявила министр по социальным коммуникациям Екатерина Шевелидзе.

Она пояснила, что подмосковные волонтеры уже больше месяца занимаются поставками гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, находятся в постоянном контакте с местными коллегами, поэтому смогли узнать, чего сильно не хватает местным жителям.

«На прошлой неделе наша команда была в Донбассе и мы узнали, что детям с патологиями, которые находятся там в лечебных центрах, очень нужно специализированное питание с высоким содержанием белка», — рассказала Шевелидзе.

Источник фото: телеканал «360»

Министр добавила, что также у жителей Донбасса и освобожденных территорий есть острая нужда в медикаментах.

«Это жаропонижающие, обезболивающие, а также антигистаминные и противовирусные препараты. Люди очень благодарят за такую помощь, потому что сейчас она в прямом смысле жизненно необходима», — добавила министр.

Источник фото: телеканал «360»

Шевелидзе добавила, что в гуманитарные грузы включают и обычные продукты с долгим сроком хранения: консервы, крупы, сахар соль. Кроме того, жители Донбасса сильно нуждаются в питьевой воде. Ее привозят волонтеры в специальных бутылках объемом до шести литров.

Гуманитарную помощь в Подмосковье принимают в более чем 130 пунктах сбора. Туда можно принести продукты питания, медикаменты, теплые вещи, средства гигиены, детское питание и игрушки — все, что людям необходимо для нормальной жизни. Но важно помнить, что волонтеры не принимают товары в стекле и фасовке более шести килограммов.