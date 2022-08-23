Подмосковье отправит 7 участников на Детский культурный форум в августе

Детский культурный форум пройдет в Москве с 25 по 27 августа. На нем одаренные дети, их родители и педагоги встретятся друг с другом, чтобы обсудить развитие культуры. Пресс-конференция форума прошла в Подмосковье, сообщили в РИАМО.

Участниками форума станут почти 1,5 тысячи детей от 12 до 17 лет из 85 регионов страны. Среди них семь ребят из Подмосковья. Это победители и лауреаты всероссийских фестивалей и конкурсов в разных направлениях.

Начальник управления профессионального искусства и художественного образования Минкультуры области Наталья Рыбина напомнила, что в регионе работают 186 детских школ искусств, в которых занимаются более 96 тысяч детей. Он добавила, что самыми популярными направлениями стали живопись, фортепиано и игра на народных инструментах.

Для поддержки одаренных детей в Подмосковье регулярно проводят творческие мероприятия, рассказала Наталья Рыбина. Так, в этом году состоится свыше 100 таких событий.

Начальник управления по культуре и делам молодежи администрации Электростали Сергей Бобков добавил, что ДШИ области стараются продвигать современную повестку. Так, появились направления «Кино и анимация» и «Традиционные и новые медиа». Их ученицы направятся на форум. Это Софья Майсова, которая занимается проектом по сохранению исторической памяти в городах области, и Екатерина Кадейкина, которая создает анимационное кино об истории России.

Директор Высоковской детской школы искусств Клина Екатерина Сорокина рассказала, что для участников форума подготовили программу «Моя Россия — Моя Москва», по которой проведут экскурсии по столице и ее достопримечательностям.

В рамках форума также пройдет форсайт-сессия — мероприятие, на котором участники будут прогнозировать будущие методом мозгового штурма. В нем примут участи два юных жителя Подмосковья — Дарья Кондрашина и Василий Осташенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что линейки с поднятием флага и гимном будут проводить в школах Подмосковья раз в неделю