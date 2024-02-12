Подмосковье 12 февраля 2024, 17:38 Подмосковье отправило в Мариуполь гуманитарный груз с мебелью и обогревателями В храме Святых Царственных Мучеников, Мариуполь / Хавива Фонина

Читать 360tv в

Волонтеры движения «Zа нами Победа» из Подмосковья привезли кровати и обогреватели, книги и сладости в храм Святых Царственных Мучеников в Мариуполе. Священнослужители и прихожане этой церкви взяли шефство над местным домом-интернатом для инвалидов и помогают его жителям всем необходимым в быту.

В мариупольском доме-интернате для инвалидов живут около 30 человек, нуждающихся в помощи. Для них из Подмосковья передали пять кроватей и обогревателей, а также книги. При церкви Святых Мучеников работает воскресная школа, которую посещает более 50 детей. Для ребят привезли шесть коробок сладостей.

Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина

Во время одного из обстрелов храм в Мариуполе получил повреждения, но все прихожане чудом уцелели. Сейчас службы идут в деревянных постройках рядом с церковью, а в самом храме проводится капитальный ремонт. Православные добровольно участвуют в восстановлении обители, а также помогают собирать гуманитарную помощь для пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».