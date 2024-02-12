12 февраля 2024, 17:38
Подмосковье отправило в Мариуполь гуманитарный груз с мебелью и обогревателями
Волонтеры движения «Zа нами Победа» из Подмосковья привезли кровати и обогреватели, книги и сладости в храм Святых Царственных Мучеников в Мариуполе. Священнослужители и прихожане этой церкви взяли шефство над местным домом-интернатом для инвалидов и помогают его жителям всем необходимым в быту.
В мариупольском доме-интернате для инвалидов живут около 30 человек, нуждающихся в помощи. Для них из Подмосковья передали пять кроватей и обогревателей, а также книги. При церкви Святых Мучеников работает воскресная школа, которую посещает более 50 детей. Для ребят привезли шесть коробок сладостей.
Во время одного из обстрелов храм в Мариуполе получил повреждения, но все прихожане чудом уцелели. Сейчас службы идут в деревянных постройках рядом с церковью, а в самом храме проводится капитальный ремонт. Православные добровольно участвуют в восстановлении обители, а также помогают собирать гуманитарную помощь для пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся.
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