Подмосковье 16 мая 2023, 11:44 Подмосковье отправило свыше 260 проектов на форум «Сильные идеи для нового времени» Unsplash

Читать 360tv в

Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина напомнила, что прием идей и предложений на всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» завершится 21 мая. Жители Подмосковья внесли уже более 260 предложений по улучшению жизни в стране.

Наибольшее число поступивших из Подмосковья инициатив касается цифровых сервисов, технологий и социального развития. Среди идей — создание образовательных центров, разработка различных интернет-платформ, улучшение существующих программ и многое другое.

Реклама

«Предложить свою идею на форум ̶ это уникальная возможность для граждан, которые креативно мыслят и стремятся внести свой вклад в развитие страны. Интересные решения имеют все шансы стать по-настоящему нужными и востребованными проектами», — отметила Масленкина.

Предложения на форум «Сильные идеи для нового времени» принимаются на платформе идея.росконгресс.рф по разным направлениям. Экспертное сообщество Агентства стратегических инициатив (АСИ) отберет сначала тысячу лучших идей, а потом оставит 200 из них. Финал форума пройдет в июне, где представят 100 победивших проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».