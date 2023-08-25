Подмосковье 25 августа 2023, 17:20 Подмосковье отправило почти 8 тонн канцелярии детям в новых регионах России — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев: почти 8 тонн канцелярии отправили из Подмосковья школьникам Фото: Александра Степанова

Читать 360tv в

Жители Московской области продолжают помогать детям из новых регионов. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил участников акции «Доброе дело» и заявил, что к 1 сентября в Донбасс из Подмосковья доставят 7,5 тонны канцелярии.

Неравнодушные жители собрали не только школьные принадлежности, но и средства личной гигиены, а также продукты. К помощи присоединился и «Мособлгаз». По просьбе Новоазовской администрации компания отправила более 200 наборов из прописей и рабочих тетрадей. Сортировкой и упаковкой помощи занимаются волонтеры на центральном распределительном складе в Балашихе.

Реклама

«Там наши волонтеры сформируют наборы, которые распределят по учебным заведениям Донецка, Новоазовска, Тельманово и других населенных пунктов. Помимо школьных принадлежностей отправили продукты, воду и средства гигиены для жителей Донбасса и бойцов на передовой. В общей сложности в фуру загрузили 20 тонн», — отметил Воробьев.

По словам главы региона, подготовка к школе всегда требует много сил и расходов. Чтобы поддержать жителей, в Подмосковье предусмотрены выплаты на школьную форму для многодетных семей и для родителей, воспитывающих особенных детей. Помимо этого, первоклашкам традиционно дарят рюкзаки.

«Спасибо всем участникам акции „Доброе дело“! С апреля прошлого года наши школьники, предприниматели, неравнодушные жители собрали более 4,8 тысячи тонн гуманитарной помощи. И, конечно, есть то, что невозможно измерить — это теплые слова, эмоции, поддержка», — заключил Воробьев.

Художественную литературу, которую отправили в новые регионы к 1 сентября, жители Подмосковья приносили в рамках всероссийской акции «Книга другу».

Волонтер Никита Буслаев рассказал, что сортировкой гуманитарной помощи в Балашихе занимались 30 активистов. Подмосковье проводит подобный тематический сбор к началу учебного года второй раз. В 2022 году удалось сформировать для учеников Донбасса более семи тысяч наборов со школьными принадлежностями.

Сейчас в Московской области работает более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи. Все желающие также могут стать волонтерами. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте volontermo.ru.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».