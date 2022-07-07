Подмосковье отправило жителям Донбасса еще 7 фур с лекарствами и продуктами

Союз армян России присоединился к большой подмосковной акции «Доброе дело». Ее задача — доставить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Областное отделение союза направило в Тельмановский район ДНР уже две фуры гуманитарной помощи, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Это товары первой необходимости. Фуры стали частью большой колонны грузовиков с лекарствами, отправленными в Донбасс из Подмосковья.

В Донбасс прибыло еще семь фур с помощью в рамках акции „Доброе дело“. Пять из них — с медикаментами Екатерина Швелидзе.

Лекарства удалось собрать благодаря Минздраву Подмосковья. Фуры уже прибыли в Донецк и Луганск.

По словам Швелидзе, Союз армян России отправил в Донбасс около 40 тонн гуманитарной помощи.

«Это продуктовые наборы — их получат четыре тысячи семей», — сообщила она.

Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов отметил, что в коробках передали пакеты сахара, гречневую и перловую крупы, рис, горох, макароны.

Поддержка жителей Донбасса — важнейшая задача, и я рад, что в этой работе участвуют и неравнодушные граждане, и общественники, и представители бизнеса Георгий Филимонов.

Президент Союза армян России Арам Абрамян рассказал, что в общей сложности САР собрал уже свыше тысячи тонн товаров. Они помогают Донецку и Луганску на протяжении восьми лет.

«Армяне не понаслышке знают, как такие сложные жизненные ситуации коверкают человеческие судьбы и как важно людям получать поддержку, знать, что они не одни», — сказал Арам Абрамян.

Адреса всех пунктов сбора гумпомощи в Московской области и подробную информацию о том, чем помочь жителям Донбасса, можно найти на сайте volontermo.ru.