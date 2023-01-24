Важное 24 января 2023, 12:26 Подмосковье отправило бойцам СВО еще 3 фуры амуниции по поручению губернатора Андрея Воробьева Губернатор Подмосковья рассказал о новой партии гуманитарной помощи бойцам СВО

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Еще три машины с амуницией, снаряжением, продуктами и одеждой передали бойцам СВО по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Гуманитарный груз отправили в места дислокации 54-го и 57-го полков.

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Губернатор откликнулся на просьбу командира 57-го полка и его бойцов. К ним выехала фура с тепловизорами, прибором ночного видения, обогревателем, зимними маскировочными костюмами, ноутбуком, принтером и другими необходимыми вещами.

«К нам обратились командир полка Евгений Александрович и актер Иван Охлобыстин — попросили передать парням из 54-го и 57-го полков продукты, средства гигиены, лекарства, тепловизоры, квадрокоптеры и часть обмундирования», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В зону СВО из Московской области отправили три машины с товарами первой необходимости и амуницией.

Там и продукты питания, и все, что касается более комфортного проживания. Командир беспокоится, и мы его наказы, а также наказы наших дорогих бойцов все выполним. Андрей Воробьев

Он добавил, что вскоре в зону СВО доставят еще маскировочные сети, которые сейчас находятся в производстве. Кроме того, вскоре на передовую из Московской области отправят машину УАЗ.

«Ребята, вы красавцы, так держать. Только вперед! Мы вас ждем, вы — наши герои», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Также по поручению губернатора в 54-й полк передали радиостанции и аккумуляторы к ним, бензиновые генераторы, тепловизоры, спутниковое оборудование, бинокли, квадрокоптеры, планшеты, два ноутбука с принтером, печи-буржуйки.

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