Подмосковье 23 апреля 2024, 13:24 Подмосковье отправило 5 тысяч тонн гумпомощи в зону СВО Телеканал «360»

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Подмосковный волонтер Александр Мухуров создал организацию «Союз Добра». На этот шаг его сподвигла мобилизация отца. Об этом и о работе организации молодой человек рассказал Юлии Минаковской в эфире «360».

Более 5 тысяч тонн помощи отправило Подмосковье бойцам и жителям новых регионов за последние два года. Огромная часть работы проделана именно волонтерами.

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«Я начал заниматься гуманитарной помощью для своего папы и других военнослужащих. Доехал до папы, я увидел его. 22 декабря у меня был первый выезд с гуманитарной миссией, я ездил за ленточку, за ноль, пересекая границу на своем личном транспорте», — поделился Мухуров.

Организацию «Союз Добра» создали на базе подольского колледжа, где учится Александр. Активисты помогают не только военнослужащим, но и их семьям. Большую поддержку организации оказывает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Сейчас волонтеры рассматривают возможность передачи гуманитарной помощи через маркетплейсы и другие службы доставки. Это позволит сэкономить не только время, но и средства, которые направят на нужны бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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