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    22 августа 2022, 14:56

    Подмосковье отправило 42 пожарных в Рязанскую область

    Александра Перепечаева

    Комитет лесного хозяйства Подмосковья отправил в Рязанскую область еще 33 пожарных. Они будут помогать ликвидировать последствия возгораний. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

    Подмосковье отправило 42 пожарных в Рязанскую область

    «Дополнительно от Комитета лесного хозяйства в эти выходные в Рязанскую область направлена группировка из 33 человек личного состава и девять единиц техники для оказания помощи в тушении», — сказал зампред.

    Он добавил, что группировка, которая осталась в регионе, не ослабла и находится в полной готовности. Председатель Комлесхоза Олег Баженов рассказал, что всего в Рязанскую область направили 42 пожарных из Подмосковья.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать регулярную проверку в Подмосковье из-за лесных пожаров. Глава МЧС региона Сергей Полетыкин добавил, что сейчас очаги рязанских пожаров находятся более чем в 100 километрах от границы.