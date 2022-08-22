Подмосковье отправило 42 пожарных в Рязанскую область

Комитет лесного хозяйства Подмосковья отправил в Рязанскую область еще 33 пожарных. Они будут помогать ликвидировать последствия возгораний. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

«Дополнительно от Комитета лесного хозяйства в эти выходные в Рязанскую область направлена группировка из 33 человек личного состава и девять единиц техники для оказания помощи в тушении», — сказал зампред.

Он добавил, что группировка, которая осталась в регионе, не ослабла и находится в полной готовности. Председатель Комлесхоза Олег Баженов рассказал, что всего в Рязанскую область направили 42 пожарных из Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать регулярную проверку в Подмосковье из-за лесных пожаров. Глава МЧС региона Сергей Полетыкин добавил, что сейчас очаги рязанских пожаров находятся более чем в 100 километрах от границы.