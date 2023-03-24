Подмосковье 24 марта 2023, 15:12 Подмосковье отправило 1,2 тонны гуманитарной помощи артиллерийскому дивизиону в Белгороде Фото: Дмитрий Белицкий.

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Артиллерийский дивизион в Белгороде получил 1,2 тонны гуманитарного груза из Подмосковья. Эти продукты, медикаменты, снаряжение, сладости и инструменты собрали предприниматели и жители региона.

«Это то, что просили ребята для выполнения боевых задач, для быта. Мы постоянно на связи с нашими бойцами и их командирами. Составили очередной список самого необходимого, подключили бизнес», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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В составе партии — белье, носки, шапки, перчатки, продукты питания, медикаменты, армейский сухпаек, окопные свечи, дизельные генераторы, бензопилы, газовое оборудование и даже гитара. Доставить груз помогла сыроварня Олега Сироты — гуманитарную помощь отвезли прямо в воинское расположение.

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За все время действия акции «Доброе дело» в Мосовской области собрали уже 324 тонны помощи. Инициативу в прошлом году придумали школьники, а позже поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Собранная со всего региона гуманитарка аккумулируется на складе в Балашихе.

«Мы с волонтерами помогаем сортировать, фасовать и загружать помощь, которая потом отправляется в воинские части или жителям на освобожденные территории. Когда груз туда приходит, все должно быть четко и понятно: здесь — медикаменты, тут — еда, там — теплые вещи», — рассказал волонтер из Жуковского Александр Панкратов.

Артиллеристы в Белгороде, среди которых есть и жители Московской области, уже получили ценный груз. Назад домой они передали слова благодарности и обещание вернуться с победой.

В Подмосковье работают 122 пункта приема помощи. Адреса, контакты, график работы и рекомендуемые товары — на сайте volontermo.ru.