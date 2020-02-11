Хороводы с Надеждой Бабкиной и блины. Подмосковье отметит Масленицу в усадьбе Захарово

В усадьбе Захарово, на территории музея-заповедника имени Пушкина, отметят Масленицу. В этом году праздник проведут 29 февраля, сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

Масленицу отмечают в Захарово ежегодно. В этот раз гостей праздника ждут хороводы, пляски, песни, игры, забавы, катания на качелях и каруселях. Для посетителей организуют широкую ярмарку с лакомствами. А самых любознательных ожидают мастер-классы.

Во время праздника к тому же состоится гала-концерт. Главными его звездами станут Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Александр Варнаев, балет «Живая планета», фолк-группа «После одиннадцати», дуэт «Братья Бондаренко». Порадуют посетителей и ансамбли «Славяне» и «Россияне».

Для самых маленьких гостей подготовят детский праздник. Ребята смогут побывать на мастер-классах, поучаствовать в народных забавах и «Блинном квесте», посмотреть кукольный спектакль «Весенняя сказка».

Вход на праздник в усадьбе Захарово свободный. Начнутся масленичные гулянья в 12:00.