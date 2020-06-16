Подмосковье открыло свыше 220 летних веранд после ослабления ограничений
Летние веранды стали открывать в регионе 12 июня. Но прежде их владельцам надо уведомить областной Минсельхозпрод. Об этом сообщил РИАМО глава ведомства Андрей Разин.
Кроме того, предупредить о возобновлении работы потребуется органы местного самоуправления. Предприниматели обязаны и неукоснительно соблюдать новые санитарные требования.
Всего с 12 июня получено 229 уведомлений о возобновлении деятельности летних верандАндрей Разин.
Он рассказал, что всего летом Подмосковье планирует открыть порядка 500 таких заведений.
Уже с начала июля в области начнут работать сразу 114 пляжей. Их дополнят и 86 мест отдыха у воды. Перед стартом купального сезона инспекторы проверяют готовность таких общественных пространств.
С 11 июня запустили семь автокинотеатров. На таких паркингах подготовили санитарные модули и даже фудкорты. Все работает по новым правилам безопасности.