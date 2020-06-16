Подмосковье открыло свыше 220 летних веранд после ослабления ограничений

Свыше 220 летних веранд уже открыли в Подмосковье. И еще столько же таких заведений планируют возобновить работу летом. Но одно из основных условий — отведение пяти квадратных метров на каждого посетителя.

Летние веранды стали открывать в регионе 12 июня. Но прежде их владельцам надо уведомить областной Минсельхозпрод. Об этом сообщил РИАМО глава ведомства Андрей Разин.

Кроме того, предупредить о возобновлении работы потребуется органы местного самоуправления. Предприниматели обязаны и неукоснительно соблюдать новые санитарные требования.

Всего с 12 июня получено 229 уведомлений о возобновлении деятельности летних веранд Андрей Разин.

Он рассказал, что всего летом Подмосковье планирует открыть порядка 500 таких заведений.

Уже с начала июля в области начнут работать сразу 114 пляжей. Их дополнят и 86 мест отдыха у воды. Перед стартом купального сезона инспекторы проверяют готовность таких общественных пространств.

С 11 июня запустили семь автокинотеатров. На таких паркингах подготовили санитарные модули и даже фудкорты. Все работает по новым правилам безопасности.