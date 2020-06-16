    16 июня 2020, 10:12

    Подмосковье открыло свыше 220 летних веранд после ослабления ограничений

    Анастасия Аброськина

    Свыше 220 летних веранд уже открыли в Подмосковье. И еще столько же таких заведений планируют возобновить работу летом. Но одно из основных условий — отведение пяти квадратных метров на каждого посетителя.
    Подмосковье открыло свыше 220 летних веранд после ослабления ограничений

    Летние веранды стали открывать в регионе 12 июня. Но прежде их владельцам надо уведомить областной Минсельхозпрод. Об этом сообщил РИАМО глава ведомства Андрей Разин.

    Кроме того, предупредить о возобновлении работы потребуется органы местного самоуправления. Предприниматели обязаны и неукоснительно соблюдать новые санитарные требования.

    Всего с 12 июня получено 229 уведомлений о возобновлении деятельности летних веранд

    Андрей Разин.

    Он рассказал, что всего летом Подмосковье планирует открыть порядка 500 таких заведений.

    Уже с начала июля в области начнут работать сразу 114 пляжей. Их дополнят и 86 мест отдыха у воды. Перед стартом купального сезона инспекторы проверяют готовность таких общественных пространств.

    С 11 июня запустили семь автокинотеатров. На таких паркингах подготовили санитарные модули и даже фудкорты. Все работает по новым правилам безопасности.