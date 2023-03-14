Подмосковье 14 марта 2023, 14:04 Подмосковье открыло набор педагогов на обучение по подготовке современных уроков с цифровым контентом Фото: Министерство образования Московской области / Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Педагогов Московской области приглашают на обучение по программе «Организация современного урока с использованием цифрового контента». Мероприятие стартует 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Обучение пройдет на базе Академии социального управления в очно-заочном формате. Педагоги научатся применять современные информационные ресурсы в проведении уроков, использовать интернет-сервисы и многое другое.

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Подать заявку на обучение необходимо в Единой автоматизированной информационной системе оценки качества образования Московской области через личный кабинет учителя на школьном портале.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии образования в Московской области. Он подчеркнул, что в регионе востребованы опытные учителя, при этом приходят и «новые, сильные, современные».

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