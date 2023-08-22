22 августа 2023, 17:26
Подмосковье откроет еще один лицей-флагман в 2023 году — Воробьев
Андрей Воробьев назвал число школ-флагманов в Подмосковье
В Подмосковье работает 61 школа-флагман, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, это образовательные центры, на которые «можно равняться». Вскоре откроют еще один — уникальный лицей в Истре, где будут готовить будущих инженеров и айтишников.
«В каждом нашем муниципалитете есть школы, на которые можно равняться, — флагманы. У нас их 61», — подчеркнул Воробьев.
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В их числе, например, инженерный лицей в Королеве, 10-й лицей в Одинцове, физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, гимназия «Логос» в Дмитрове и многие другие.
В этом году еще открываем еще один [флагман] — технолицей в Истре, образовательный кластер.
Андрей Воробьев
Ранее стало известно, что абсолютными лидерами образования в Подмосковье признали Физтех-лицей имени Капицы и гимназию имени Примакова.
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Школы
Андрей Воробьев
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