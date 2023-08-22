Важное 22 августа 2023, 17:26 Подмосковье откроет еще один лицей-флагман в 2023 году — Воробьев Андрей Воробьев назвал число школ-флагманов в Подмосковье

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В Подмосковье работает 61 школа-флагман, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, это образовательные центры, на которые «можно равняться». Вскоре откроют еще один — уникальный лицей в Истре, где будут готовить будущих инженеров и айтишников.

«В каждом нашем муниципалитете есть школы, на которые можно равняться, — флагманы. У нас их 61», — подчеркнул Воробьев.

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В их числе, например, инженерный лицей в Королеве, 10-й лицей в Одинцове, физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, гимназия «Логос» в Дмитрове и многие другие.

В этом году еще открываем еще один [флагман] — технолицей в Истре, образовательный кластер. Андрей Воробьев

Ранее стало известно, что абсолютными лидерами образования в Подмосковье признали Физтех-лицей имени Капицы и гимназию имени Примакова.

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