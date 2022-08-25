Подмосковье отдало под сельское хозяйство еще 2,6 тысячи гектаров

Общая площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель в регионе превысила 16,5 тысячи гектаров с начала года. За неделю было распахано еще 2650 гектаров ранее не используемых полей.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что активная работа в данном направлении продолжается. В настоящее время в регионе вводятся в оборот другие земельные участки площадью свыше 3400 гектаров. До конца 2022 года общий объем площадей, отданных под сельское хозяйство, достигнет 40 тысяч гектаров.

Массово вовлекать неиспользуемые земли в сельское хозяйство начали в Подмосковье с 2014 года. За все это время в оборот ввели более 460 тысяч гектаров. Эти земли засевают зерновыми и зернобобовыми культурами, травами на сенаж, используют под посадку овощей, картофеля. Программа является важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности региона и импортозамещения иностранной сельхозпродукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам.