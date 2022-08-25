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    25 августа 2022, 12:01

    Подмосковье отдало под сельское хозяйство еще 2,6 тысячи гектаров

    Мария Мурашова

    Общая площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель в регионе превысила 16,5 тысячи гектаров с начала года. За неделю было распахано еще 2650 гектаров ранее не используемых полей.

    Подмосковье отдало под сельское хозяйство еще 2,6 тысячи гектаров

    Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что активная работа в данном направлении продолжается. В настоящее время в регионе вводятся в оборот другие земельные участки площадью свыше 3400 гектаров. До конца 2022 года общий объем площадей, отданных под сельское хозяйство, достигнет 40 тысяч гектаров.

    Массово вовлекать неиспользуемые земли в сельское хозяйство начали в Подмосковье с 2014 года. За все это время в оборот ввели более 460 тысяч гектаров. Эти земли засевают зерновыми и зернобобовыми культурами, травами на сенаж, используют под посадку овощей, картофеля. Программа является важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности региона и импортозамещения иностранной сельхозпродукции.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам.