Подмосковье осталось лидером ЦФО по рождаемости. И темпы растут

По данным Росстата, за январь–сентябрь 2020 года в Московской области родились 60 тысяч детей — это почти на 6,4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, регион по-прежнему занимает первое место в ЦФО по темпу рождаемости.

«В Подмосковье работает развитая сеть роддомов и перинатальных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием, созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорожденных. Кроме того, на выбор родителям предоставляются подарочный набор или денежная выплата.<...> Рождаемость в Подмосковье по итогам 9 месяцев 2020 года выросла на 10,5%», — рассказала министр.

Кол-центр системы родовспоможения начал работать в области в сентябре 2019 года. Позвонить можно по номеру: 8 (800) 550-30-03. Операторы ответят на волнующие вопросы, расскажут о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», а также о комплексных услугах, записях к врачу и помогут подобрать наиболее удобный роддом.