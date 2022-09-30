Подмосковье опубликовало еще 24 закупки для строительства и ремонтных работ | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 09:58 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье опубликовало еще 24 закупки для строительства и ремонтных работ

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще 24 закупки за неделю. Подрядчиков будут искать для реконструкции и строительства зданий, капитального ремонта и поставки оборудования.

Среди проектов, которые планируют реализовать, — реконструкция зданий Воскресенского колледжа, реанимационного отделения и актового зала хирургического корпуса больницы Подольска, строительство автодороги на участке Рублевского проезда, студенческого общежития в Одинцове и многоквартирного дома на улице Мира в Клину. Также проведут капитальный ремонт школ и детских садов в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Богородском, Волоколамске, Орехово-Зуеве, Одинцове, Подольске, Кашире, Химках, Егорьевске и Клину. Кроме того, комитет закупит ноутбуки для сельских школ.

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