Подмосковье 04 сентября 2023, 12:19 Подмосковье опубликовало 7 госзакупок за неделю Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Ясенки

Читать 360tv в

На прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал семь госзакупок. Их разместили в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

«Объявлено три закупки по замене лифтового оборудования в учреждениях здравоохранения Московской области. Закупка № 1, закупка № 2, закупка № 3. В Одинцове начнется строительство поликлиники на 500 посещений в смену в жилом комплексе „Гусарская Баллада“ после определения подрядчика», — заявили в комитете.

Реклама

Также в Ступине в поселке Михнево построят подстанцию скорой медицинской помощи. Медучреждение будет рассчитано на пять бригад в смену.

Для усиления антитеррористической защищенности объектов в Подмосковье объявили закупку на «предоставление видеоизображения» для системы «Безопасный регион». В деревне Ясенки перестроят одноименный Центр реабилитации. Для реконструкции здания ищут подрядчиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».