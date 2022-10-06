Подмосковье опубликовало 42 закупки на поставку оборудования и благоустройство за неделю | 360°

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Подмосковье опубликовало 42 закупки на поставку оборудования и благоустройство за неделю

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Подмосковье опубликовало 42 закупки на поставку оборудования и благоустройство за неделю

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 42 закупки за неделю. Это поставка оборудования, ремонтные работы и благоустройство, рассказали в пресс-службе ведомства.

Вреди закупок — вынос канализационного коллектора для пристройки в школе № 6 в Пушкино, поставка автомобилей для скорой помощи, устройство снегоплавительного комплекса в Красногорске, благоустройство парка культуры и отдыха в Долгопрудном, строительство пешеходного перехода в Люберцах, поставка мягкого инвентаря для медучреждений и другие. Также в регионе капитально отремонтируют 28 школ.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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Благоустройство

Строительство

Ремонтные работы

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