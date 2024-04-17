Подмосковье 17 апреля 2024, 14:43 Подмосковье определило лучших коров по надоям в 2023 году Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Итоги оценки продуктивности коров различных пород подвели в Подмосковье. В 2023 году в племенных хозяйствах региона надои составили более девяти тысяч килограммов.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, на 13 предприятиях региона показатели достигли свыше десяти тонн молока на одну корову.

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Первое место заняла корова голштинской породы № 211 с фермы Волоколамского городского округа. За 305 дней она дала более 22 тысяч килограммов молока. Второе место заняла корова Жако голштинской породы из Ступино с результатом более 19 тысяч килограммов, а на третьем месте оказалась корова Родина 12530 голштинской породы из Пушкинского городского округа. Ее результат — 18 820 килограммов молока.

Также высокие показатели продемонстрировали коровы айрширской, джерсейской и породы монбельярд.

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