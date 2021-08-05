Подмосковье оказалось среди лидеров по охвату вакцинации от коронавируса

Московская область стала одним из регионов-лидеров по охвату вакцинации от SARS-CoV-2. Прививку уже сделали около половины местных жителей. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Лидерами по охвату вакцинации сегодня являются Белгородская область, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ. Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Мурашко добавил, что Минздрав направит бригады специалистов в шесть регионов, которые вызывают беспокойство по эпидемической обстановке. По его словам, сложная ситуация с коронавирусом складывается сейчас в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской области, Самарской области и Краснодарском крае.

Очередная вспышка коронавируса в России произошла в начале лета. Сейчас обстановка в стране начала постепенно стабилизироваться. Российские медики с начала пандемии выявили 6 379 904 случая ковида (+23 120 за сутки). Жертвами болезни стали 162 509 человек.