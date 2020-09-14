Подмосковье оказалось самым упоминаемым регионом в нацпроектах

Московская область в августе заняла первое место среди российских регионов по упоминаниям в СМИ в контексте национальных проектов. Про Подмосковье в прессе написали 9703 раза.

Вместе с Московской областью наиболее упоминаемыми в СМИ стали Краснодарский край и Нижегородская область. При этом последний регион несколько месяцев подряд занимал первую строчку, отметил портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на исследование «Медиалогии».

В июле Подмосковье занимало только третье место в рейтинге, но в августе поднялось сразу на две позиции. В СМИ зафиксировали 9,7 тысячи сообщений. Чаще всего в прессе упоминались темы закупки нового офтальмологического оборудования региональным Минздравом, уменьшение смертности на 16,4% при авариях и профессиональное обучение предпенсионеров по нацпроекту «Демография».

Краснодарский край смог набрать 8091 упоминание в СМИ, благодаря чему разместился на втором месте. Журналисты писали о повышении производительности труда на предприятиях, готовности школ к учебному году и о сохранении показателей финансирования строительства социальных объектов.

Тройку лидеров с 7111 упоминаниями замкнула Нижегородская область. В августе чаще всего писали о будущем участии региона в нацпроекте по туризму, о благоустройстве общественных пространств и соглашении региона с Всероссийским обществом охраны природы. Согласно документу, в области должны убрать мусорные полигоны «Черная дыра», «Игумново» и «Белое море».