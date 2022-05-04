Подмосковье оказалось на втором месте по количеству дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников

Ученики подмосковных школ впервые оказались на втором месте среди других субъектов РФ по количеству дипломов, полученных на Всероссийской олимпиаде школьников. Как сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, в Московской области 53 ребенка стали победителями.

«На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников подмосковная команда завоевала 309 дипломов, из которых 53 — победители. Это свыше чем в полтора раза больше, чем годом ранее. Впервые Подмосковье на втором месте по количеству дипломов среди всех регионов», — сказала Каклюгина.

Она отметила, что большее количество дипломов дети получили по физике, астрономии, технологии.

«Поздравляю школьников и их наставников с прекрасным результатом. С каждым годом олимпиадное движение Подмосковья развивается, пополняются ряды участников», — добавила министр.

Она выразила уверенность, что впереди у детей будет еще много побед и достижений. Каклюгина рассказала, что каждый участник заключительного этапа в Подмосковье получит денежное поощрение. Победителям полагается по 500 тысяч рублей, призерам — по 300 тысяч, участникам заключительного этапа — по 100 тысяч.