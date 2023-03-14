Подмосковье 14 марта 2023, 16:08 Подмосковье одобрило льготные земельные участки за рубль для 10 компаний с начала года

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Меры поддержки компаний, запускающих проекты импортозамещения в Подмосковье, обсудили в эфире «Область перемен». Об эффективности льготных мер рассказали министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова и гендиректор производственной компании из Сергиева Посада Самир Гасанов.

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«В прошлом году в нашей стране появился дефицит — препаратов, оборудования и прочего. Поэтому была поставлена задача об открытии импортозамещающих производств. Нами была отработана нормативная база, издан федеральный закон, который дал возможность субъектам определять порядок предоставления земель под импортозамещающее производство. То, что у нас будет построено, так с нами и останется, никто это никуда не заберет», — отметила Наталья Адигамова.

Ставка льготной аренды земли в Подмосковье под проекты импортозамещения составляет один рубль на три года. Такую меру поддержки ровно год назад озвучил губернатор Андрей Воробьев.

Власти охотно помогают предпринимателям, отметил генеральный директор производственной компании «БиоПроект Пересвет» из Сергиева Посада Самир Гасанов.

«Мы созданы в 2020 году, запустили производство в городе Пересвете, занимаемся производством емкостного оборудования из композитных материалов. Применяется оно при строительстве объектов инфраструктуры, при дорожном строительстве, все, что касается сбора и очистки ливневой канализации и стоков. Наш материал композит — материал нового поколения, он все больше вытесняет традиционные материалы», — отметил Самир Гасанов.

Всего с начала этого года 10 подмосковных компаний уже получили участки по льготной программе «Земля за рубль». По истечении трех лет у предпринимателей есть возможность выкупить участок.

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