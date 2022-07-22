Подмосковье одним из первых в России протестирует дистанционную продажу лекарств по рецептам

Подмосковье вошло в пилотный проект по удаленной продаже рецептурных препаратов. Купить лекарства онлайн можно будет с 1 января 2023 года. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Эксперимент продлится с начала 2023 года до конца 2025-го в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Там жители смогут заказать лекарства по рецептам, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов, а также лекарств, содержащих более 25% этилового спирта. По словам Голубева, регион выбрали из-за высокого развития информационных технологий, здесь практика использования электронных рецептов уже давно используется.

«Закон об их применении был принят Мособлдумой в 2019 году. В этом году жителями Подмосковья было оформлено почти три миллиона электронных рецептов на льготные лекарства», — добавил Голубев.

Он подчеркнул, что доставка медикаментов будет особенно удобна для жителей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье перевело в электронный вид более 200 госуслуг.