Как сообщили в ведомстве, к проекту уже присоединилось более 1450 участников по всей стране. В совокупности они проехали свыше 200 тысяч километров и написали более 190 историй.

Проект «Велосириус» — это не гонка и не спортивное соревнование, а путешествие в свое удовольствие. Участники могут выйти на прогулку со всей страной в любое удобное время, в любом месте и рассказать о ней в соцсетях. Одной из главных целей проекта является знакомство региональной федерации велоспорта с центрами, которые работают по модели «Сириуса» уже более чем в половине субъектов России.

Принять участие в проекте можно до 31 августа, зарегистрировавшись на сайте velosirius.ru.