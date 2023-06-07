Подмосковье 07 июня 2023, 13:13 Подмосковье вошло в число лидеров по количеству молодых специалистов избирательных участковых комиссий Пресс-служба ЦИК

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Среди регионов России Подмосковье находится в числе лидеров по количеству молодежи, которые трудятся в участковых избирательных комиссиях, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области. Успехи региона по этому показателю отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова на форуме организаторов выборов в Доме Правительства Московской области.

«Московская область — второй субъект Российской Федерации по численности избирателей. И очень важно, что вы уделяете большое внимание работе с молодежью. Именно поэтому в Подмосковье процент молодых людей, работающих в участковых избиркомах, выше среднего по России, и составляет около 22%», — отметила Памфилова.

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Также руководитель Центризбиркома высоко оценила работу центра общественного наблюдения. Кроме того, Памфилова отметила создание уникальной системы межкомиссионного сообщения.

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