Подмосковье обогнало регионы по количеству новых детских садов

Московская область прилагает большие усилия, чтобы женщины и семьи с детьми получали всестороннюю поддержку и возможность реализации своих потребностей. Ни в одном другом регионе не строится такого количества детских садов, как в Подмосковье. Семьи с семью детьми получают бесплатные квартиры, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина на женском форуме «Здоровье».

Каклюгина поприветствовала участников от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и выразила благодарность за идею и организацию форума, а также за те проекты, которые реализуются на территории Московской области и для детей-сирот, и для детей с инвалидностью.

«Вы правильно сказали, что женское здоровье — это механизм, который нужно правильно донастроить и с медицинской точки зрения, и с эмоциональной. Что касается эмоциональной составляющей, она имеет большое значение. Ведь самое главное в жизни человека, наверное, быть счастливым. И здесь мы, как правительство Московской области, делаем много, чтобы это было возможным, чтобы люди были счастливы», — сказала она.

По словам вице-губернатора, счастье для любой мамы и в том, чтобы ее ребенок пошел в суперсовременную школу, где его будут учить лучшие учителя. Счастье — выйти на работу, если ребенок может без проблем получить возможность пойти в детский садик.

Счастье, когда у тебя есть возможность родить ребенка в суперсовременном перинатальном центре. Это важно. Здорово, когда ты можешь с семьей пойти в благоустроенный парк или вечером выйти на детскую площадку. Губернатором и правительством делается много для этого Ирина Каклюгина.

В Московской области, по ее данным, ежегодный прирост только школьников составляет 40 тысяч. За последние семь лет в Московской области было построено почти 500 новых детсадов.

«Ни в одном субъекте РФ такого количество садов не строится. Что касается школ — за семь лет построено 166 школ, новых, современных, оборудованных по последнему слову техники», — отметила она.

Поддержка семей

Семьи с детьми получают материальную поддержку. Порядка 40 миллиардов рублей ежегодно выделяется из бюджета на поддержку женщин с детьми и семей. Им предоставляют разные пособия, льготы, перечислила вице-губернатор.

Каклюгина обратила внимание, что каждый год в Московской области за счет бюджета появляется порядка 200 новых детских игровых площадок в дворах. За последние пять лет создали около 300 благоустроенных пространств.

«И отдельная тема — это жилье. Для семей с детьми есть социальная ипотека. Для тех, кто растит семь детей, мы просто покупаем квартиру. Такая программа реализуется в Подмосковье», — сказала Каклюгина.

Вице-губернатор добавила, что в Московской области в целом очень серьезные темпы строительства. Каждый год, по ее данным, в регионе строят порядка 4,5 миллиарда квадратных метров комфортного жилья.

«Мы со своей стороны создаем все условия, чтобы женщины, семьи с детьми были счастливы здесь», — заключила она.

Женский форум «Здоровье» организовало московское областное региональное отделение «Союза женщин России» во главе с президентом благотворительного фонда «Исток» Екатериной Богдасаровой. В мероприятии принимают участие порядка 300 человек.