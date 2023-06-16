Подмосковье 16 июня 2023, 10:50 Подмосковье обновило рекорд по числу социальных предпринимателей

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Предприниматели Подмосковья продолжают получать статус социальных предприятий. Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева заявила, что в этом году регион установил рекорд по количеству компаний в социальной сфере.

«На сегодняшний день 888 компаний в секторе МСП Московской области получили статус социальных — это абсолютный рекорд по числу соцпредпринимателей в регионе», — отметила Зиновьева.

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По словам министра, свыше 240 компаний получили этот статус впервые. Социальным предприятиям необходимо ежегодно подтверждать свой статус. Это можно сделать на портале госуслуг.

Поддержка субъектам МСП в Подмосковье осуществляется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.

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