30 марта 2023, 13:22
Подмосковье обменялось опытом с другими регионами в области антикоррупционной политики
Межрегиональный антикоррупционный форум прошел в Вологодской области 22 и 23 марта. В нем приняли участие представители Подмосковья.
Идея форума — объединить опыт регионов в решении проблем правового просвещения и информирования по вопросам коррупции, а также обмен практиками и внесение инициатив.
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Участниками форума стали представители 13 регионов России. Среди них — замначальника управления противодействия коррупции в Подмосковье, начальник отдела проверок Александр Расстрыгин.
Идея форума — объединить опыт регионов в решении проблем правового просвещения и информирования по вопросам коррупции, а также обмен практиками и внесение инициатив.
На нем также обсудили просвещение молодежи и работу с подрастающим поколением в области антикоррупционного воспитания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.
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Коррупция
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