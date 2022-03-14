Подмосковье облегчило административные процедуры для строителей

Предложения Московской области облегчить в России некоторые административные процедуры для строительства приняли на федеральном уровне. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале по итогам встречи с представителями компаний-девелоперов.

Глава региона напомнил, что по решению федерального правительства:

— на год продлили действующие разрешительные документы — от Градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство;

— до месяца сократили сроки согласования генпланов и Правил землепользования и застройки;

— объединили проведение публичных слушаний по генпланам, Проектам планировки территории и Правилам землепользования и застройки со сроком до одного месяца.

Кроме того, при выявленном нарушении Госстройнадзором не будут останавливать стройку до выяснения обстоятельств.

«На региональном уровне мы также предлагаем не проводить очных проверок на подготовительном этапе стройки. Рассчитываю, что эти меры помогут строительному блоку справиться с новым вызовом и достроить все объекты вовремя», — заключил губернатор Московской области.

Председатель совета директоров ГК «Самолет» Дмитрий Голубков в разговоре с «360» отметил, что работа по снижению административной нагрузки ведется в Московской области постоянно и системно, но сегодня она приобрела большую актуальность.

«Конечно, необходимо посмотреть, какие можно сделать решения в условиях, в которых мы сегодня находимся. Какие можно сделать изменения, что можно оперативно совершенствовать, чтобы поддержать наших жителей и строительные организации, которые строят жилье для наших граждан», — заявил Голубков.