Подмосковье обеспечит импортозамещение 30% поставок семян томата и перца в России

Московская область заместит импортные семена томата и перца на 30% по всей России. Производство откроют в Коломне в третьем квартале 2022 года, на нем смогут трудоустроиться 200 человек.

Как утверждают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сейчас доля импорта семян томата и перца составляет 100%. Производство в Коломне заместит иностранную продукции на 100% по области и на 30% по всей России. Селекционно-семеноводческий комплекс реализует ООО «Агрофирма Партнер». Зампред Правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал о перспективах проекта.

«В Подмосковье создаётся производство семян томата и перца, которое позволит заместить иностранную продукцию по области на 100% и по всей России — на 30%. Объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. Старт производства запланирован на третий квартал 2022 года», — рассказал Филимонов.

Первая очередь проекта уже реализована: подготовлена схема планировочной организации земельного участка, выпущена 0,1 тонна семян. Московская область обеспечит производству льготы и возместит часть затрат в качестве мер господдержки. Комплекс обеспечит 200 рабочих мест для местных жителей.