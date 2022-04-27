Подмосковье увеличит свои посевные площади под кукурузу в 2022 году. Для ее выращивания выделят 43,5 тысячи гектаров земли.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, все регионы уже закупили в этом году необходимое количество семян кукурузы.

С учетом закрытия потребностей на этот год у производителей семян кукурузы сформирован запас на 2023 год Владислав Мурашов.

По его словам, это позволит Московской области полностью обеспечить себя отечественными семенами кукурузы.

Сегодня лидер по производству семян гибридов кормовой кукурузы в России — Кабардино-Балкария.

В областном Минсельхозпроде сообщили, что в Подмосковье не будет проблем с семенами рапса, кукурузы, картофеля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%, чтобы нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.