Подмосковье 03 мая 2023, 03:30 Подмосковье обеспечат 244 новыми мобильными электростанциями в этом году ГКУ МО «МОС АВС»

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В 2023 году министерствам здравоохранения, ЖКХ и энергетики Московской области предоставят 244 передвижные электростанции. Они обеспечат бесперебойную работу объектов в случае временного отключения света, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Министерство ЖКХ получит 147 объектов, энергетики — 20, а министерство здравоохранения — 77 электростанций.

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«По состоянию на 28 апреля 2023 года ГКУ МО „МОС АВС“ уже передала министерствам 67 электростанций, в том числе региональное Министерство ЖКХ получило 16 агрегатов», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей.

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