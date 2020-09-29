Подмосковье не будет проводить концерты, но поздравит усердных работников в свой день рождения

В октябре традиционно отмечают День Московской области. В 2020 году концерты и торжественные мероприятия в регионе решили не проводить на фоне пандемии коронавируса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с зампредами регионального правительства подчеркнул, что в праздничную дату не оставят без внимания самых усердных работников.

«Все, кто добросовестно работает в самых разных сферах, должны быть отмечены. Давайте сделаем это в аккуратном, но тем не менее торжественном режиме», — сказал глава Подмосковья.

Воробьев призвал провести подобные мероприятия в округах и на региональном уровне.

День Московской области празднуют в первое воскресенье октября. В 2020 году праздник придется на 4-е число.

Из-за роста новых случаев COVID-19 подмосковные власти обратились к компаниям с просьбой снова перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Жесткие ограничительные меры, аналогичные весенним, в регионе вводить не будут. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев заметил, что ситуация сейчас непохожа на ту, что была в апреле и мае.